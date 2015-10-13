У многих строительно-ремонтные работы ассоциируются со стойкой головной болью, особенно это распространяется на строительство домов и более крупных объектов. Хочется найти выгодный вариант, и чтобы при этом более низкая цена не отражалась на качестве. Хочется получить ровно то, что предполагалась, а не что-то другое. И что не менее важно — в заранее оговоренный срок, а не значительно позже.

За более чем 10 лет работы мы научились слышать и понимать, что именно люди хотят получить. Мы научились чётко оговаривать сроки и строго придерживаться их благодаря грамотному планированию и слаженной работе команды. Мы научились назначать такие цены, при которых и мы не в убытке, и клиенты довольны. При этом в каждый рубль мы вкладываем даже не равноценное количество усилий, а намного больше.

Мы специализируемся на постройке самых разных объектов начиная от вольеров и домиков для животных и заканчивая коттеджами и загородными домами. Более мелкие объекты, например, хозблоки и деревянные бытовки, мы полностью изготавливаем на своём производстве, доставляем их и устанавливаем там, где вам нужно. Если объект крупный или нет возможности разгрузить его, то мы не привозим его в готовом виде, а собираем на месте.

Наши сильные стороны

Это лишь некоторые наши преимущества: на самом деле, их гораздо больше. Не говоря уже о том, что с нами просто приятно иметь дело.

Экономия. Благодаря наличию собственного отлаженного производства мы сокращаем издержки до минимума. Отсутствие посредников также хорошо сказывается на цене.

Надёжность. Нам нравится наше дело, и мы хотим заниматься им и дальше. Это невозможно без отличной репутации, рекомендаций довольных клиентов. Мы придаём этому большое значение и работаем на совесть.

Профессионализм. Все люди в нашей команде, на чём бы они ни специализировались, обладают необходимыми навыками, знаниями и опытом. Это важно для того, чтобы работа протекала гладко на всех этапах и её качество было на должном уровне.

Мобильность. Мы заботимся о том, чтобы быть на связи, оперативно выезжать на объекты и также оперативно реагировать на возникающие трудности. Мы уделяем внимание актуальности информации у нас на сайте и цен.

Широкий ассортимент. У нас вы можете заказать всё что угодно, даже курятники и детские домики. Это будет выполнено полностью по вашим требованиям, размерам и пожеланиям, если в этом будет необходимость.

Большой спектр услуг. Мы можем возвести дачный, садовый или любой другой дом из разных материалов под ключ или же просто помочь с перевозкой на автомобиле с краном-манипулятором.

Обращайтесь к нам!

Доверьте нам работу над загородным домом вашей мечты, обращайтесь за бытовками и хозблоками, банями, курятниками, вольерами и домиками для животных. Если вам нужен какой-то другой подобный объект, то, скорее всего, мы также поможем с этим! В нашем распоряжении есть всё, чтобы оперативно выполнить даже самый сложный и большой заказ.

Наши специалисты помогут определиться с выбором, проконсультируют по любому вопросу и подскажут, как сделать лучше. Всю работу мы берём на себя, вам же останется лишь оценить результат. С фотографиями наших работ вы можете ознакомиться в разделе «Фотогалерея».

Мы всегда идём навстречу клиенту, находим компромиссы и оптимальные варианты. Ведём проект от начала и до конца, соблюдаем сроки и договорённости. Если у вас есть вопросы или вы хотите заказать что-либо у нас, то связывайтесь через форму обратной связи в соответствующем разделе или звоните по указанным телефонам! Будем рады помочь.